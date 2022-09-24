На сьогодні у Харківській області розчищено 124 км доріг державного значення. До відновлювальних робіт було залучено 34 одиниці дорожньої техніки та 85 працівників.

Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

Зокрема, на дорозі М-03 Київ – Харків проводились роботи з розбору блокпостів та вивезення сторонніх предметів з дороги.

На дорозі Т-21-21 дорожники працювали над забезпеченням проїзду – ліквідовували ямковість пневмо-струменевим методом.

На трасі М-29 Харків – Красноград – Дніпро ремонтували металеве бар‘єрне огородження.

Для того, щоб якнайшвидше відновити транспортне сполучення до звільнених від російських окупантів населених пунктів, роботи на дорогах Харківщини проводяться щоденно.

Фото: Пресслужба Мінінфраструктури

Фото: Пресслужба Мінінфраструктури

Фото: Пресслужба Мінінфраструктури

Фото: Пресслужба Мінінфраструктури

Нагадаємо, попит на рейс до звільненої від росіян Балаклії суттєво збільшився. Через це замість одного рейкового автобуса Pesa з ранку суботи поїдуть два.