На сьогодні у Харківській області розчищено 124 км доріг державного значення. До відновлювальних робіт було залучено 34 одиниці дорожньої техніки та 85 працівників.
Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.
Зокрема, на дорозі М-03 Київ – Харків проводились роботи з розбору блокпостів та вивезення сторонніх предметів з дороги.
На дорозі Т-21-21 дорожники працювали над забезпеченням проїзду – ліквідовували ямковість пневмо-струменевим методом.
На трасі М-29 Харків – Красноград – Дніпро ремонтували металеве бар‘єрне огородження.
Для того, щоб якнайшвидше відновити транспортне сполучення до звільнених від російських окупантів населених пунктів, роботи на дорогах Харківщини проводяться щоденно.
Нагадаємо, попит на рейс до звільненої від росіян Балаклії суттєво збільшився. Через це замість одного рейкового автобуса Pesa з ранку суботи поїдуть два.