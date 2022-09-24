Росія знову обстріляла Запоріжжя, – Старух
Росія знову обстріляла Запоріжжя, – Старух
Повернути втрачене. Чим Україні загрожує зменшення населення?
Повернути втрачене. Чим Україні загрожує зменшення населення?
Ростислав Шурма: «Є величезний запит від суспільства і бізнесу на зміну податкової моделі»
Ростислав Шурма: «Є величезний запит від суспільства і бізнесу на зміну податкової моделі»
Дві роботи Марії Примаченко вперше експонують у США на виставці «Звір війни, Пташка надії»
Дві роботи Марії Примаченко вперше експонують у США на виставці «Звір війни, Пташка надії»
В Одесі пролунали вибухи: ворог атакував іранськими безпілотниками-камікадзе (оновлено)
В Одесі пролунали вибухи: ворог атакував іранськими безпілотниками-камікадзе (оновлено)
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Спроможність держслужбовців як передумова успішної Євроінтеграції
Спроможність держслужбовців як передумова успішної Євроінтеграції
Міцніші за сталь. 188 захисників Азовсталі звільнено з полону, операція триває
Міцніші за сталь. 188 захисників Азовсталі звільнено з полону, операція триває
Лавров запізнився на засідання Радбезу ООН щодо війни в Україні і втік з нього раніше
Лавров запізнився на засідання Радбезу ООН щодо війни в Україні і втік з нього раніше
ГоловнаСуспільствоЖиття

На деокупованих територіях Харківської області розчищено 124 км доріг державного значення, - Мінінфраструктури

Роботи на дорогах Харківщини проводяться щоденно.

На деокупованих територіях Харківської області розчищено 124 км доріг державного значення, - Мінінфраструктури
Фото: Пресслужба Мінінфраструктури

На сьогодні у Харківській області розчищено 124 км доріг державного значення. До відновлювальних робіт було залучено 34 одиниці дорожньої техніки та 85 працівників.  

Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

Зокрема, на дорозі М-03 Київ – Харків проводились роботи з розбору блокпостів та вивезення сторонніх предметів з дороги. 

На дорозі Т-21-21 дорожники працювали над забезпеченням проїзду – ліквідовували ямковість пневмо-струменевим методом.

На трасі М-29 Харків – Красноград – Дніпро ремонтували металеве бар‘єрне огородження. 

Для того, щоб якнайшвидше відновити транспортне сполучення до звільнених від російських окупантів населених пунктів, роботи на дорогах Харківщини проводяться щоденно.

Фото: Пресслужба Мінінфраструктури

Фото: Пресслужба Мінінфраструктури

Фото: Пресслужба Мінінфраструктури

Фото: Пресслужба Мінінфраструктури

Нагадаємо, попит на рейс до звільненої від росіян Балаклії суттєво збільшився. Через це замість одного рейкового автобуса Pesa з ранку суботи поїдуть два. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також