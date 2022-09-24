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Жоден з українських полонених не бачив представників Червоного Хреста, - Лубінець

Лубінець планує на початку жовтня зустрітися з керівництвом Червоного Хреста. 

Жоден з українських полонених не бачив представників Червоного Хреста, - Лубінець
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець
Фото: Facebook/Дмитро Лубінець

Жоден з українських захисників у російському полоні не бачив представників Червоного Хреста, які брали на себе зобов'язання перевіряти стан полонених.

Про це повідомляє у Телеграм омбудсмен Дмитро Лубінець.

"Жоден із військовополонених, яких ми звільнили, не бачив представника Міжнародного комітету Червоного Хреста. Це порушення. На мій погляд, це невиконання мандата МКЧХ і ми маємо про це публічно говорити", - зазначив уповноважений.

Лубінець додав, що планує на початку жовтня зустрітися з керівництвом Міжнародного комітету Червоного Хреста в Женеві.

Омбудсмен пояснив, що представники МКЧХ брали на себе зобов'язання щодо захисників Маріуполя, а їх мандат змушує Росію виконувати Женевські конвенції.

"Вони були присутні під час виходу з "Азовсталі" наших героїв у Маріуполі й, відповідно до своїх мандатів, брали на себе зобов'язання це перевіряти, за цим стежити, моніторити ситуацію. Ми побачили, що цього взагалі не відбувалося", - підкреслив він.

Нагадаємо, що унаслідок великого обміну полоненими, котрий пройшов у декілька етапів і у різних локаціях, з російського полону повернулись 215 людей. Це офіцери, командири, Герої України, захисники “Азовсталі” і вагітні жінки-військові. А п’ять командирів полку “Азов” перебуватимуть у Туреччині до кінця війни. 

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