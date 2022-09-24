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На псевдореферендумі на Луганщині росіяни зробили список тих, хто голосує "проти"

Населені пункти на період фейкового "референдуму" закриті на в’їзд та виїзд.

На псевдореферендумі на Луганщині росіяни зробили список тих, хто голосує "проти"
Фото: EPA/UPG

Російські загарбники проводять псевдореферендум на Луганщині під дулами автоматів, а незгодних вносять в окремий список.

Про це у Телеграм повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Так званий "референдум" більше нагадує соцопитування під дулами автоматів. Під час поквартирного обходу для дотримання процедури таємного голосування окупанти пропонують прикритися картонкою. Тих, хто голосує "проти", вносять до окремих списків", - зазначив Гайдай.

Голова Луганської ОВА повідомив, що при цьому населені пункти на період фейкового "референдуму" закриті на в’їзд та виїзд.

Гайдай наголосив, що отримує багато повідомлень з окупованих територій із проханням скорішого визволення Луганщини. 

Нагадаємо, що учора Росія почала псевдореферендуми на тимчасово захоплених територіях Запорізької, Херсонської, Луганської і Донецької областей щодо їх незаконного приєднання до свого складу.

Росіяни завезли голосувати на псевдореферендум у Херсоні людей з Ростовської області РФ і тимчасово окупованого Криму.

У Луганській області для проведення псевдореферендуму окупанти використовують фальшиві голоси. Вони змушують людей голосувати без документів і безпосередньо у місцях проживання.

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