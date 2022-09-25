До Умані прибули 23 тисячі хасидів-прочан

Раніше СБУ та Нацполіція рекомендували хасидам утриматися від візиту до України.

До Умані Черкаської області продовжують прибувати хасиди для святкування Рош а-Шана (юдейський Новий рік).

За даними Об'єднаної єврейської общини України, станом на ранок 25 вересня до Умані приїхало вже понад 23 тисячі прочан.

Хасиди святкуватимуть Рош а-Шана з 25 по 27 вересня.

Раніше СБУ та Національна поліція рекомендували паломникам-хасидам утриматися від візиту до України, оскільки Росія може використати приїзд і масове скупчення іноземних паломників для влаштування провокацій.

В Умані на період хасидського паломництва заборонили продаж алкоголю. Також на під’їзді в місто вже діють п’ять блокпостів з перевіркою документів і транспортних засобів. Також підготували 21 укриття.