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Окупанти намагаються підкупити мешканців Херсонської області грошима за "галочку" на псевдореферендумі

Людям, які відчинили двері, погрожують, якщо вони відмовляються голосувати. 

Окупанти намагаються підкупити мешканців Херсонської області грошима за "галочку" на псевдореферендумі
Обхід мешканців окупованої частини Запорізької області (ілюстративне фото)
Фото: Скрін з відео

У Каховці Херсонської області окупанти обіцяють гроші мешканцям за "галочку" в потрібному місці на псевдореферендумі. Про це проєкту Радіо Свобода "Новини Приазовʼя" повідомив місцевий житель.

Обхід мешканців робиться просто по хатах.

"Ходять два колаборанти з двома військовими, в яких на обличчі маска і видно тільки очі. Вони ходять по домах, смикають двері. Є ті, хто не відчиняє. Ті люди, які відчиняють двері, їм погрожують, щоб вони підписували бюлетені. Тим, хто підписує і ставить «потрібну» відповідь, дають по 40 тисяч рублів. І звичайно, знаходяться сусіди, які здають і говорять, в яких квартирах зараз перебувають люди", – розповів чоловік.

Нагадаємо, фіктивні референдуми проходять з 23 по 27 вересня. За даними СБУ, "результати" окупанти оформили ще на початку вересня

Українців з тимчасово окупованих територій закликали не відкритивати окупантам двері, аби вони не змусили брати участь у фейкових "голосуваннях". 

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