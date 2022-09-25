Окупанти намагаються підкупити мешканців Херсонської області грошима за "галочку" на псевдореферендумі

У Каховці Херсонської області окупанти обіцяють гроші мешканцям за "галочку" в потрібному місці на псевдореферендумі. Про це проєкту Радіо Свобода "Новини Приазовʼя" повідомив місцевий житель.

Обхід мешканців робиться просто по хатах.

"Ходять два колаборанти з двома військовими, в яких на обличчі маска і видно тільки очі. Вони ходять по домах, смикають двері. Є ті, хто не відчиняє. Ті люди, які відчиняють двері, їм погрожують, щоб вони підписували бюлетені. Тим, хто підписує і ставить «потрібну» відповідь, дають по 40 тисяч рублів. І звичайно, знаходяться сусіди, які здають і говорять, в яких квартирах зараз перебувають люди", – розповів чоловік.

Нагадаємо, фіктивні референдуми проходять з 23 по 27 вересня. За даними СБУ, "результати" окупанти оформили ще на початку вересня.

Українців з тимчасово окупованих територій закликали не відкритивати окупантам двері, аби вони не змусили брати участь у фейкових "голосуваннях".