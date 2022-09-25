Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
ЗСУ вразили понтонну переправу окупантів на Херсонщині, - ОК "Південь"
ЗСУ вразили понтонну переправу окупантів на Херсонщині, - ОК "Південь"
​Прикордонник збив російський безпілотник антидроновою рушницею
​Прикордонник збив російський безпілотник антидроновою рушницею
Дві роботи Марії Примаченко вперше експонують у США на виставці «Звір війни, Пташка надії»
Дві роботи Марії Примаченко вперше експонують у США на виставці «Звір війни, Пташка надії»
Ворог атакував Запоріжжя і село поруч ракетами, є троє постраждалих (оновлено)
Ворог атакував Запоріжжя і село поруч ракетами, є троє постраждалих (оновлено)
Єпископ Михайло (Команський): «З погляду канонічного права колишній МП залишається невіддільною частиною РПЦ»
Єпископ Михайло (Команський): «З погляду канонічного права колишній МП залишається невіддільною частиною РПЦ»
На Харківщині затримали росіянина, який заявив про бажання воювати за Україну
На Харківщині затримали росіянина, який заявив про бажання воювати за Україну
Спроможність держслужбовців як передумова успішної Євроінтеграції
Спроможність держслужбовців як передумова успішної Євроінтеграції
У Миколаєві окупанти влучили у води Південного Бугу
У Миколаєві окупанти влучили у води Південного Бугу
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни закрили виїзд з Херсонщини чоловікам до 35 років, - Хлань

Мобілізації у регіоні поки немає, вважає він.

Росіяни закрили виїзд з Херсонщини чоловікам до 35 років, - Хлань
Сергій Хлань
Фото: скрін

Окупанти вже закрили виїзд з Херсонщини чоловікам віком від 18 до 35 років.

Про це розповів депутат Херсонської облради Сергій Хлань, повідомляє 24 канал.

Хлань зазначив, що раніше можна було виїхати через Крим, а також через Василівку у Запорізькій області.

"Мобілізації ж поки немає. Я так розумію, що вони чекають проведення псевдореферендуму. Російські паспорти отримала незначна кількість людей. Змобілізувати їх вони теж не можуть, бо це переважно колаборанти. Було б цікаво, якби вони відправили на фронт Сальдо, Стрємоусова й інших колаборантів. Їх було б легше знищити", – зауважив депутат.

Він продовжив, що навіть якщо й оголосять мобілізацію на Херсонщині, буде цікаво спостерігати за тим, як росіяни самі видадуть зброю людям з проукраїнською позицією. Вони одразу ж використають її проти окупантів.

"Це буде такий змобілізований росіянами підрозділ, який виступить проти них же самих", – підсумував депутат.

Нагадаємо, що упродовж кількох днів кримські татари на окупованому півострові отримали понад 1500 повісток у рамках оголошеної в РФ мобілізації.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що мобілізація окупаційною владою кримських татар є геноцидом за етнічною ознакою. 

Призов жителів окупованих територій до лав окупаційної армії заборонений ст.51 Женевської конвенції і є воєнним злочином. Окремим воєнним злочином є примус громадян України до участі у бойових діях проти власної держави.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також