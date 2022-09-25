Росіяни закрили виїзд з Херсонщини чоловікам до 35 років, - Хлань

Мобілізації у регіоні поки немає, вважає він.

Окупанти вже закрили виїзд з Херсонщини чоловікам віком від 18 до 35 років.

Про це розповів депутат Херсонської облради Сергій Хлань, повідомляє 24 канал.

Хлань зазначив, що раніше можна було виїхати через Крим, а також через Василівку у Запорізькій області.

"Мобілізації ж поки немає. Я так розумію, що вони чекають проведення псевдореферендуму. Російські паспорти отримала незначна кількість людей. Змобілізувати їх вони теж не можуть, бо це переважно колаборанти. Було б цікаво, якби вони відправили на фронт Сальдо, Стрємоусова й інших колаборантів. Їх було б легше знищити", – зауважив депутат.

Він продовжив, що навіть якщо й оголосять мобілізацію на Херсонщині, буде цікаво спостерігати за тим, як росіяни самі видадуть зброю людям з проукраїнською позицією. Вони одразу ж використають її проти окупантів.

"Це буде такий змобілізований росіянами підрозділ, який виступить проти них же самих", – підсумував депутат.

Нагадаємо, що упродовж кількох днів кримські татари на окупованому півострові отримали понад 1500 повісток у рамках оголошеної в РФ мобілізації.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що мобілізація окупаційною владою кримських татар є геноцидом за етнічною ознакою.

Призов жителів окупованих територій до лав окупаційної армії заборонений ст.51 Женевської конвенції і є воєнним злочином. Окремим воєнним злочином є примус громадян України до участі у бойових діях проти власної держави.