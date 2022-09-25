Звільнені з полону командири з Азовсталі, котрі перебувають у Туреччині, невдовзі зустрінуться з рідними, - Єрмак

Звільнені з полону командири з Азовсталі, котрі наразі перебувають у Туреччині, невдовзі зможуть побачитись зі своїми родинами.

Про це повідомив у соцмережах керівник Офісу Президент України Андрій Єрмак.

Він нині поспілкувався з героями, дізнався про їхній стан і самопочуття.

"Настрій у всіх бойовий. Хлопці проходять медичні огляди, йде ретельна перевірка їх стану. За результатами медичних аналізів, проведений поглиблений огляд терапевтом та хірургом", - розповів Єрмак.

Відвідав звільнених військових голова Фонду державного майна України Рустем Умєров. Він за дорученням Президента Зеленського прибув до Туреччини і перевірив умови, у яких перебувають українці.

"Він також координує свою роботу з усіма органами, відповідальними за безпеку наших громадян. Як розповів мені Рустем, умови проживання у хлопців - комфортні. Для нас дуже важливо, щоб українські герої мали все, що їм наразі необхідно", - додав глава ОПУ.

Нагадаємо, днями Україна провела черговий обмін полоненими, в результаті котрого деякі захисники Азовсталі повернулися додому. Було звільнено 215 українських військових: 200 – в обмін на підозрюваного в державній зраді нардепа Віктора Медведчука, решта – на 55 росіян.

Пʼятеро командирів оборонців Азовсталі перебуватимуть до кінця війни в Туреччині, але їхні родичі зможуть з ними бачитися. Решта повернулися до України. Йдеться про командира полку "Азов" Дениса Прокопенка, заступника командира полку Святослава Паламара ("Калину"), командира 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Сергія Волинського ("Волину"), нацгвардійців Дениса Шелегу і Олега Хоменка.