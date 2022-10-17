Час відповісти Ірану

Росія продовжує завдавати ударів по українській критичній інфраструктурі та житлових будинках за допомогою іранських дронів-камікадзе "Shahed 136", яких спрямовують десятками проти нашої держави. По суті, Іран став активним учасником війни на боці агресора – Російської Федерації. Попри той факт, що сам Тегеран лицемірно відмовляється визнавати участь в атаках по Україні, іранські інструктори вже працюють у Росії та готують місцевих спеціалістів із запуску дронів. Влада цієї близькосхідної держави, як вказують останні дані, домовилася про постачання РФ балістичних ракет , які здатні вражати цілі на відстані від 300 км до 700 км.

Фото: EPA/UPG Іранський дрон у небі над будинками в Києві, 17 жовтня 2022.

Чинний іранський режим розпочав своє правління з тероризму і вчиняє терористичні атаки далі. Утім те, що він робить нині на території України, запускаючи свої дрони-камікадзе проти мирного населення, назвати лише тероризмом не можна. Це – воєнний злочин, за який потрібно відповідати і юридично, і економічно, і політично, бо Тегеран виступив на боці Росії.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вже закликав держави Європейського Союзу запровадити санкції проти Ірану. Водночас європейські дипломати поки що обмежуються загрозливими заявами в бік Тегерана, наголошуючи, що шукатимуть докази участі Ірану у війні проти України. Цікаво, скільки десятків іранських дронів ще має вибухнути над українською територією, щоб у ЄС перейшли від балачок до дій? Чи історія із задобрюванням Росії так нічого й не навчила?

Проти Ірану мають бути запроваджені жорсткі санкції саме як проти третьої держави – учасниці війни.

Чому на Заході так кволо реагують на іранські атаки? Бо не хочуть, щоб Іран остаточно відмовився від переговорів, які дозволили б повернутися до ядерної угоди, відповідно до якої з Ірану були б частково зняті санкції в обмін на зупинення ним ядерної програми. Проблема в тому, що Іран – навіть за умови поновлення угоди – не зупиниться, він продовжить процес створення ядерного озброєння. По суті, він вже є пороговою державою. Захід, який не хоче дивитися правді в очі, може лише сповільнити своїми дипломатичними діями процес виготовлення іранських ядерних бомб.

Фото: EPA/UPG

Ми маємо чітко заявити, що будь-які переговори з Іраном про послаблення санкційного тиску і поновлення тих чи інших програм не можуть відбутися, допоки він не припинить завдавати ударів по території України та накачувати Росію озброєнням.

І Заходу не потрібно боятися, що Іран припинить будь-які переговори щодо нової угоди, бо він (навіть якщо собі уявити, що домовленості знову запрацюють) точно не виконуватиме її, як чинив і досі. Усе, що намагається зробити Тегеран нині – вчергове обдурити своїх західних супротивників, отримавши від них гроші та санкційні послаблення, що ще дужче пришвидшили б процес виготовлення ядерної зброї.

Україна не може завадити Ірану стати ядерною державою, проте вона може зробити так, щоб режим у Тегерані не отримав жаданих грошей. Ба більше, у США і ЄС точаться дискусії, що проти Ірану потрібно запровадити ще жорсткіші санкції, оскільки він не припиняє збагачувати уран, – обмежити його доступ до будь-яких ринків збуту. Цей інструмент працює: нагадаю, наразі китайські й індійські компанії намагаються не ризикувати та не обходити західні санкції, скеровані проти Росії. Те саме можна зробити і з Іраном – продемонструвати йому, що акти агресії проти України за його участі є недопустимими і що за це він нестиме відповідальність і втратить навіть китайські гроші.

Ірану вкрай потрібні грошові ресурси, бо треба заспокоїти масові протести. А от посилення санкцій нині режиму аятол невигідне, бо це призведе до ще більших демонстрацій.

Фото: EPA/UPG

Водночас потрібно розуміти, як дії Ірану проти України сприймають противники Тегерана в регіоні – як можливість для його посилення. Допомагаючи Росії та Китаю в розхитуванні світового порядку, Іран отримує гроші, технології задля збільшення ядерного потенціалу та військової міці. А це, своєю чергою, загрожує Ізраїлю, Саудівській Аравії, ОАЕ та іншим державам регіону.

Насправді перед нами відкривається вікно можливостей для створення дійсно потужних відносин з державами Близького Сходу, які є противниками Ірану. На фоні іранської агресії ці країни вже почали допомагати Україні. Нині гарний час значно збільшити цю допомогу. Навряд чи в найближчій перспективі ці держави захочуть виступити проти Росії, однак проти Ірану вони це точно зроблять. У будь-якому разі для нас результат буде позитивним – більша захищеність українського неба. І тут ініціатива має йти від нас.

Те, що Іран допомагає Росії, немає нікого дивувати: авторитарні режими, які прагнуть стерти менші народи та ладні застосувати задля цього ядерне озброєння, скоїти воєнні злочини чи акти тероризму на кшталт знищення цивільних літаків, тягнуться одне до одного. Рано чи пізно оновлена Вісь зла буде зруйнована. Режими там зміняться. Одначе за нинішні злочини всі повинні відповісти: Іран має зрозуміти, що Україна нічого не пробачить і робитиме все, щоб кара була відчутною та незворотною.