Підрозділи ППО збили 15 іранських дронів, авіація завдала 6 ударів по позиціях росіян, - Генштаб

Бійці ракетних військ та артилерії уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та два склади боєприпасів окупантів.

Підрозділи протиповітряної оборони збили 15 БпЛА "Shahed-136" з 20, які випустила Росія.

Про це йдеться в повідомленні Генштабу Збройних сил України.

Водночас авіація Сил оборони протягом доби завдала 6 ударів по позиціях росіян. Підтверджено ураження 2 районів зосередження озброєння та військової техніки, 2 опорних пунктів, а також 2 позицій зенітних ракетних комплексів окупантів.

Бійці ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та два склади боєприпасів рашистів.

Водночас окупанти завдали три ракетні та 20 авіаційних ударів, здійснили до 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Під удари окупаційних військ потрапило до 20 населених пунктів. Зокрема, Терни, Бахмут, Вугледар і Комишуваха Донецької області.

За даними командування, ситуація на напрямках фронту станом на 18.00 20 жовтня така:

на Волинському та Поліському - без суттєвих змін. Зберігається загроза завдання ракетних ударів та застосування ударних БпЛА по території України з території Білорусі.

та - без суттєвих змін. Зберігається загроза завдання ракетних ударів та застосування ударних БпЛА по території України з території Білорусі. на Сіверському росіяни здійснили обстріли з мінометів та ствольної артилерії в межах населених пунктів Миколаївка і Костобродів Чернігівської області. Також ворог задіяв БпЛА з бойовим навантаженням;

росіяни здійснили обстріли з мінометів та ствольної артилерії в межах населених пунктів Миколаївка і Костобродів Чернігівської області. Також ворог задіяв БпЛА з бойовим навантаженням; на Слобожанському рашисти обстріляли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Дворічне, Красне і Стрілеча. Зафіксовано і активність БпЛА з бойовим навантаженням;

рашисти обстріляли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Дворічне, Красне і Стрілеча. Зафіксовано і активність БпЛА з бойовим навантаженням; на Куп’янському та Лиманському вороги накрили вогнем із мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Зарічне, Білогорівка, Торське, Терни та Ямполівка;

та вороги накрили вогнем із мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Зарічне, Білогорівка, Торське, Терни та Ямполівка; на Бахмутському та Авдіївському окупанти здійснювали обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Бахмут, Соледар, Зеленопілля та Яковлівка;

та окупанти здійснювали обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Бахмут, Соледар, Зеленопілля та Яковлівка; на Новопавлівському та Запорізькому загарбники активних наступальних дій не вели. Завдали вогневого ураження по позиціях Сил оборони та цивільній інфраструктурі у районах понад 35 населених пунктів вздовж всієї лінії зіткнення;

та загарбники активних наступальних дій не вели. Завдали вогневого ураження по позиціях Сил оборони та цивільній інфраструктурі у районах понад 35 населених пунктів вздовж всієї лінії зіткнення; на Південнобузькому вогневого ураження зазнали райони понад 30 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Для ведення повітряної розвідки ворог здійснив до 40 вильотів БпЛА різних типів.

Нагадаємо, сьогодні в Генштабі ЗСУ заявили, що зростає загроза відновлення наступу Росії на півночі України. На аеродромі під Гомелем зросла кількість російської техніки. Крім того, там зʼявились піщані насипи, які можуть використовуватись для розміщення засобів радіолокації, що наводять ракети.