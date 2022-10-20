Росіяни обстріляли прикордонні населені пункти Чернігівщини, імовірно, з мінометів

Сьогодні після обіду російські окупаційні війська вкотре обстріляли прикордоння Чернігівської області.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Північ".

За інформацією військових, упродовж 13.40-14.30 спостерігачі повідомили про 16 "приходів", імовірно, з міномету 82 мм, у районі населеного пункту Костобобрів.

В ОК "Північ" додали, що втрат серед особового складу та техніки немає. А про втрати серед населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Нагадаємо,у Чернігівській області за минулу добу було пʼять обстрілів із мінометів, скидання боєприпасів із БпЛА на Чернігівський та Новгород-Сіверський райони.

Учора ввечері в області за двадцять хвилин зафіксували п'ять ворожих "приходів".