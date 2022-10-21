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Євросоюз передав партію військової допомоги Україні

Цього разу Україна отримала вантажівки.

Євросоюз передав партію військової допомоги Україні
Фото: Служби інструментів зовнішньої політики ЄС

Голова Служби інструментів зовнішньої політики ЄС зустрівся у Києві із представниками Міноборони України та іншими партнерами.

Про це повідомила пресслужба представництва Євросоюза в Україні.

“Посилюємо мобільність та кибероборонні спроможності ЗС України в межах Європейського фонду миру”, - повідомили у представництві ЄС, ві зазначили, що до України прибули 16 додаткових вантажівок підвищеної прохідності.

Нагадаємо, Міністерство оборони Іспанії оголосило про передання Україні п’яти електрогенераторів.  

Раніше Німеччина надала Україні 16 самохідних артилерійських установок (САУ) Zuzana, п’ять броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2, зимову військову форму та обладнання.

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