Євросоюз передав партію військової допомоги Україні

Голова Служби інструментів зовнішньої політики ЄС зустрівся у Києві із представниками Міноборони України та іншими партнерами.

Про це повідомила пресслужба представництва Євросоюза в Україні.

“Посилюємо мобільність та кибероборонні спроможності ЗС України в межах Європейського фонду миру”, - повідомили у представництві ЄС, ві зазначили, що до України прибули 16 додаткових вантажівок підвищеної прохідності.

🇺🇦Посилюємо мобільність та кибероборонні спроможності ЗС України в межах Європейського фонду миру #EPF. Очільник @EU_FPI зустрівся із @DefenceU та іншими партнерами в Києві, а 16 додаткових вантажівок підвищеної прохідності прибули в 🇺🇦 https://t.co/H1zIioQ4yD — EU in Ukraine (@EUDelegationUA) October 21, 2022

Нагадаємо, Міністерство оборони Іспанії оголосило про передання Україні п’яти електрогенераторів.

Раніше Німеччина надала Україні 16 самохідних артилерійських установок (САУ) Zuzana, п’ять броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2, зимову військову форму та обладнання.