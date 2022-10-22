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У Держспецзв’язку розповіли про шкідливі е-листи від імені Генштабу

Атаку асоціюють з діяльністю групи Tropical Scorpius (Unit42).

У Держспецзв’язку розповіли про шкідливі е-листи від імені Генштабу
Фото: folga.com.ua

Держспецзв’язку попередило про розсилання шкідливих електронних листів від імені структур сектору безпеки і оборони.

Про це йдеться у Телеграм-каналі підприємства.

Фахівці Урядової команди реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA 21 жовтня виявили факт розповсюдження електронних листів, начебто від імені пресслужби Генштабу ЗСУ. 

У повідомленнях містилося посилання на завантаження “наказу”, перейшовши за яким, жертва потрапляла на сторінку з повідомленням про необхідність оновлення програмного забезпечення (PDF Reader). Натискання на кнопку “ЗАВАНТАЖЕННЯ” призводить до завантаження шкідливої програми RomCom.

“Проведений командою CERT-UA аналіз шкідливої активності дає можливість асоціювати її з діяльністю групи Tropical Scorpius (Unit42) aka UNC2596 (Mandiant), яка відповідальна за розповсюдження шкідливого ПЗ Cuba Ransomware”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 21 жовтня сили безпеки та оборони України зафіксували небезпечні розсилання електронних листів і повідомлень у месенджери не тільки від імені пресслужби Генштабу ЗСУ, а й нібито від Служби безпеки України. Не виключено, що подібні повідомлення можуть надходити і начебто від імені інших органів, які забезпечують захист держави.

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