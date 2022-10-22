Поліція розслідує російський обстріл Костянтинівки забороненими боєприпасами

Російські окупаційні війська вдарили по приватному сектору Костянтинівки ракету “Смерч”, що несла на собі численні касетні снаряди. Розривами було пошкоджено щонайменше 10 будинків, тяжкі поранення дістали троє людей.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Донецькій області.

“Атака на Костянтинівку сталася вчора, 21 жовтня, близько 14:00. Рашисти застосували заборонені міжнародними конвенціями касетні боєприпаси, що завдають масового ураження”, - повідомили у поліції.

Всі снаряди поцілили по житлових будинках і біля магазину. Вибухами було травмовано 21-річну дівчину та двох чоловіків 26 та 58 років. Масових жертв вдалося уникнути тому, що в момент ворожої атаки більшості мешканців не було вдома.

Фельдшери бригади Нацгвардії одними з перших прибули на допомогу та врятували поранених, котрих доставили до лікарні в тяжкому стані.

Слідчо-оперативна група задокументувала пошкодження, які отримали близько десятка приватних осель.

В одному з будинків вибухом вбило кішку, а собаку поранило. Тварині допомогли поліцейські-парамедики.

Поліція Донеччини закликала мирних мешканців евакуюватись, щоб врятувати життя.

Нагадаємо, російські окупанти продовжують тероризувати Україну ракетними ударами по цивільній інфраструктурі. Більшість із 36 ракет, котрими російські окупаційні війська атакували з ночі Україну, збили сили ППО.