З ночі Росія випустила по Україні 36 ракет, - Зеленський

Російські окупанти продовжують тероризувати Україну ракетними ударами по цивільній інфраструктурі.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

“На фото лише один із прикладів того, як ворог намагається нас зламати. Це підлі удари по критично важливих об’єктах. Характерна тактика терористів. Світ може і повинен зупинити цей терор”, - наголосив президент.

Володимир Зеленський подякував за роботу всім енергетикам і службам, які працюють зараз на місцях влучання та відновлюють нашу інфраструктуру, а також відзначив роботу ППО.

Нагадаємо, вранці 22 жовтня росіяни завдали ударів по енергетичних об'єктах у різних регіонах України.

У Хмельницькій області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Обласний центр лишився без світла. Також повідомляють про відключення електрики у Луцьку та Рівному. Пізніше по Волині було завдано другого удару.

Російські окупанти завдали ракетних ударів по енергетичних об’єктах у Кропивницькому та Голованівському районах.

Російська армія також завдала двох ракетних ударів по Одеській області. Влучання відбулися в обʼєкт енергетичної інфраструктури, внаслідок чого в деяких населених пунктах зникло світло.

Також декілька ракет, які летіли на Київ, збили в області сили протиповітряної оборони.

"Укренерго" ввела тимчасове обмеження споживання електроенергії у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях. Згодом у компанії повідомили, що масштаб пошкоджень енергетичної інфраструктури України внаслідок атаки 22 жовтня може бути більшим, ніж після ракетних ударів 10-12 жовтня.