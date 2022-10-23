Унаслідок обстрілу Нікопольського району Дніпропетровщини постраждало 4 людей

Троє з них у лікарні.

Вночі 22 жовтня росіяни обстріляли з важкої артилерії Марганецьку та Нікопольську громади Дніпропетровської області.

Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Олександр Вілкул.

“Без людських втрат. Понівечені близько 20 будинків, обірвані лінії електропередач”, – йдеться у повідомленні.

Після обіду окупанти знову обстріляли Нікопольський район.

“Ударили з РСЗВ по Червоногригорівській громаді. Постраждали четверо людей. Троє з них у лікарні. Понівечені житлові будинки та газопровід”, – сказав Вілкул.

У Криворізькому районі обстрілів не було.

Нагадаємо, голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук заявив, що з початку тижня російська армія посилила ракетні атаки на Дніпропетровську область.