Унаслідок обстрілу Нікопольського району Дніпропетровщини постраждало 4 людей

Вночі 22 жовтня росіяни обстріляли з важкої артилерії Марганецьку та Нікопольську громади Дніпропетровської області.
Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Олександр Вілкул.
“Без людських втрат. Понівечені близько 20 будинків, обірвані лінії електропередач”, – йдеться у повідомленні.
Після обіду окупанти знову обстріляли Нікопольський район.
“Ударили з РСЗВ по Червоногригорівській громаді. Постраждали четверо людей. Троє з них у лікарні. Понівечені житлові будинки та газопровід”, – сказав Вілкул.
У Криворізькому районі обстрілів не було.
Нагадаємо, голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук заявив, що з початку тижня російська армія посилила ракетні атаки на Дніпропетровську область.