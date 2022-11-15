СБУ відкрила провадження щодо прославляння “русского міра” у Києво-Печерській Лаврі

У справі будуть проведені експертизи.

Служба безпеки розпочала кримінальне провадження за фактом прославляння «русского міра» під час богослужіння в одному з храмів Національного заповідника «Києво-Печерська Лавра» 12 листопада. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«Слідство здійснюється за ч.1 ст.436-2 Кримінального кодексу України – виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що усі матеріали скеровані для проведення відповідних експертиз.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Нагадаємо, 12 листопада у церкві Всіх Святих Києво-Печерської Лаври, якою володіє УПЦ (МП), співали пісні, які вихваляють "русскій мір".

Очільник СБУ Василь Малюк тоді заявив, що даний інцидент не залишиться без відповідної реакції.

«Ті, хто в умовах повномасштабної війни, яку розв’язала Росія проти України, чекає на «пробудження матушкі-русі», мають розуміти, що це шкодить безпеці та інтересам України та наших громадян. І ми не допустимо таких проявів», - заявив Малюк.

Також, нагадаємо, днями СБУ викрила ще одного священника УПЦ з Харківщини на співпраці з окупантами. Він утік в Росію.

Також Служба безпеки повідомила про підозру керівнику однієї з єпархій УПЦ МП на Вінниччині. За інформацією спецслужби, митрополит здійснював умисні дії, спрямовані на розпалювання релігійної ворожнечі та образу почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями.