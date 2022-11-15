Байден і Ердоган на полях G20 підтримали продовження зернової ініціативи в Україні

Президент США Джо Байден провів перемовини із турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом. Лідери зустрілися на полях саміту G20, але переговори в готелі Apurva Kempinski відбувалися в закритому для преси режимі, повідомляє Anadolu.

Агентство зазначає, що зі сторони Туреччини на переговорах були присутні міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу, міністр фінансів Нуреддін Небаті та міністр національної оборони Хулусі Акар.

У пресреліз Білого дому стверджується, що Байден висловив вдячність Ердогану за його зусилля щодо відновлення Чорноморської зернової ініціативи, що, "як вони обидва погодилися, має вирішальне значення для покращення глобальної продовольчої безпеки на тлі російської війни, і що Ініціатива має продовжуватися".

"Вони також обговорили продовження тісної координації з питань Альянсу НАТО та інших проблем регіонального та глобального значення", – повідомив Білий дім.

Саміт G20 триває 15-16 листопада. Президент Володимир Зеленський, запрошений на захід стороною-організаторкою – Індонезією – виступав онлайн. Він презентував пропозиції для справедливого закінчення війни, що складаються з 10 кроків. Один із них стосується зернового експорту – Україна пропонує додати до ініціативи ще два порти Миколаївської області. Збільшення кількості портів, з яких експортується українська агропродукція, сприятиме зростанню експорту на мільйони тонн.

Очно українську делегацію на саміті представляє посол в Індонезії.

Російську делегацію очолює міністр закордонних справ Сергій Лавров. Президент РФ не приїхав і не виступатиме онлайн, бо "дуже зайнятий".