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Американський флот перехопив риболовецьке судно з Ірану з величезною кількістю вибухівки для ракет

Судно йшло маршрутом, що використовується для контрабанди зброї єменськими хуситами. 

Американський флот перехопив риболовецьке судно з Ірану з величезною кількістю вибухівки для ракет
Ілюстративне фото
Фото: U.S. Naval Forces Central Command

Пʼятий флот Військово-морських сил США повідомив про перехоплення риболовецького судна, що контрабандою перевозило величезну кількість вибухівки з Ірану уздовж Оманської затоки. Цей маршрут використовується для перевезення зброї єменським угрупованням хуситів, пише Reuters

На борту виявили більше 70 тонн перхлорату амонію, який зазвичай використовується для створення ракет та ракетного палива і вибухових речовин. 

"Це була величезна кількість вибухового матеріалу, достатнього, щоб зарядити більше десятка балістичних ракет середньої дальності залежно від розміру", – сказав віцеадмірал Бред Купер, командувач Центрального командування ВМС США, 5-го флоту США та Об’єднаних морських сил.

На судні було чотири члени єменського екіпажу і ще 100 тонн добрива сечовини – вона використовується як у сільському господарстві, так і для створення вибухівки. 

Збройні сили США затопили судно в неділю в Оманській затоці, оскільки воно було "загрозою для комерційного судноплавства", а його екіпаж був переданий береговій охороні Ємену.

У грудні минулого року П'ятий флот конфіскував вантаж штурмових гвинтівок і боєприпасів з рибальського судна, яке, за його словами, нібито походить з Ірану для постачання хуситам.

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