Близько 2400 українських солдатів зможуть проходити військові навчання в Іспанії

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що її країна зможе навчати близько 2400 українських солдатів, повідомляє EuroEFE.

Військові навчання відбуватимуться в межах європейської місії з підготовки близько 15 000 військових з України.

"Кожні два місяці ми пропонуємо навчати загалом 400 солдатів. Я хочу сказати, що пропозиція, потужність, яку ми маємо, буде близько 2400 солдатів на рік в Іспанії", зазначила Роблес.

Вона додала, що в разі потреби кількість бійців може бути збільшена.

Для навчань використають військову академію в Толедо. Міністерка оборони має намір відвідати заклад цієї неділі.

За словами Роблес, наразі Іспанія готує 112 українських військових.

"Дев'ятнадцять вже тренувалися в Сарагосі та повернулися до своєї країни, і на даний момент у нас є 21, які перебувають в Альмерії, 64, які прибули до Толедо, і ще п'ятеро, які перебувають у Мадриді", - зазначила міністерка оборони.

Роблес підкреслила, що розуміє, наскільки ця європейська тренувальна місія важлива для допомоги Україні.

Нагадаємо, 15 листопада Євросоюз офіційно оголосив про запуск Місії військової допомоги українським військовослужбовцям. Ця програма діятиме 24 місяці, в її межах навчатимуться 15 000 військових.

Про можливість забезпечити військову підготовку українських бійців заявили у Фінляндії.