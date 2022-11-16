Майже 400 світових корпорацій продовжують працювати в Росії і фінансувати війну, - ЗМІ

Із серпня темпи виходу з РФ звузилися до кількох компаній на місяць.

Після восьми місяців повномасштабної війни Росії проти України, на російському ринку продовжують працювати майже чотири сотні міжнародних компаній.

Про це йдеться в матеріалі БізнесЦензор.

Група експертів Єльського університету з 24 лютого відстежує динаміку виходу іноземних компаній з Росії. Їхній рейтинг є одним з найбільш релевантних в даній категорії, а в їхньому у моніторингу перебуває 1500 міжнародних корпорацій.

Компанії вони розділили на п'ять класів:

Клас F (232 компанії) - продовжують повноцінно працювати і інвестувати в Росію;

Клас D (162 компанії) - залишаються в РФ, але відклали майбутні інвестиції;

Клас C (172 компанії) - продовжують працювати, згорнувши деякі значні бізнес-операції;

Клас В (498 компаній) - тимчасово згортають більшість або майже всі операції, залишаючи відкритими варіанти повернення;

Клас А (324 компанії) - компанії, які повністю припиняють роботу РФ, або вже це зробили.

Активний процес виходу міжнародних компаній з Росії тривав приблизно до серпня. У перші місяці майже щоденно луназизаяви міжнародних компаній про плани вийти з РФ на знак протесту проти вбивства цивільного населення і окупацію українських територій.

Із серпня темпи виходу з РФ звузилися до кількох компаній на місяць.

Зазначається, що більша половина компаній, які перебувають у моніторингу (клас А та В), вийшла з російського ринку від початку повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну. З 24 лютого з РФ вийшло 822 міжнародні корпорації. Це - лідери в галузях машинобудування, ІТ, фінансів, ритейлу та харчової промисловості.

Однак, більша половина з них все ж залишили шпаринку, щоб повернутися на випадок припинення війни. Зокрема, тимчасово вийшли з російського ринку 498 міжнародних компаній. Наприклад, це: сервіс з подобової оренди житла Airbnb, виробник спортивного одягу Adidas, авіабудівна корпорація Boeing, виробник комп'ютерної техніки Acer, авіакомпанія Air France, машинобудівна корпорація Alstom і виробник процесорів AMD.

Повністю з ринку РФ вийшли 324 міжнародні компанії. Так полишив Росію німецький Deutsche Bank, один з найбільших у світі ІТ-аутсорсерів EPAM, енергетична корпорація Exxon, виробник пива Heineken, американська корпорація IBM та шведський рітейлер Ikea.

Водночас компаній, які перебувають на межі між рішеннями піти з РФ чи залишитися працювати налічується у списку 172 організації. Найбільше у цій категорії компаній із США та Німеччини. Зокрема, це такі відомі корпорації як: виробник програмного забезпечення Adobe, ІТ-корпорація Alphabet (Google, YouTube), виробник алкогольних напоїв Bacardi, американський банк BNY Mellon, німецька корпорація Bosch, енергетична корпорація E.ON, виробник вантажної автотехніки Iveco та бренд побутової техніки Miele.

Повний перелік компаній, які пішли з РФ, або вагаються, можна переглянути за посиланням.

Нагадаємо, в липні повідомлялося, що з Росії вже пішли вшестеро більше компаній, ніж із ПАР за 20 років апартеїду.