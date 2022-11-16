Уряд Естонії збереться на екстрене засідання через падіння ракет у Польщі

Прем'єр заявила, що тісно спілкується з польськими колегами і союзниками.

В Естонії уряд збереться на екстрене засідання через інцидент із ракетами в Польщі.

Про це повідомила прем'єр Естоні Кая Каллас у своєму Twitter.

"Сьогодні я скличу екстрене засідання уряду, щоб обговорити тривожний інцидент у Польщі. Ми тісно спілкуємося з Польщею та союзниками", - зазначила Каллас.

Премєр висловила співчуття з приводу загибелі людей через падіння ракет.

"Польща має повну солідарність і підтримку Естонії", - підкреслила Каллас.

Нагадаємо, вчора AP повідомило, що за словами високопоставленого чиновника розвідки США російські ракети перетнули кордон Польщі, вбивши двох людей. Польське МЗС заявило, що на територію держави впала таки російська ракета.

На 16 листопада уряд Латвії теж планує засідання через інцидент з падінням ракет у Польщі.