Подоляк переконаний, що ракетні удари Росії по Польщі були свідомими

"Удари по території Польщі – не випадковість, а свідомо спланований «привіт» від Росії, замаскований під «помилку»".

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк переконаний, що ракетні удари Росії по території Польщі були свідомими.

Про це він написав у Twitter.

"Удари по території Польщі – не випадковість, а свідомо спланований «привіт» від Росії, замаскований під «помилку». Так буває, коли зло залишається непокараним, а політики займаються «вмиротворенням» агресора. Ru-терористичний режим має бути зупинений. Співчуття родинам загиблих", – зазначив Подоляк.

Нагадаємо, вчора в польському селі Пшеводув Грубешівського повіту Люблінського воєводства, неподалік від українського кордону, внаслідок вибуху загинули двоє людей.

У МЗС Польщі офіційно підтвердили, що на території країни впала російська ракета.

Президент Анджей Дуда скликав на 16 листопада засідання РНБО. Під час засідання Північноатлантичної Ради у Брюсселі на рівні послів представник Польщі, ймовірно, виступить з пропозицією про застосування 4-ї статті Договору про НАТО щодо проведення союзницьких консультацій.

Згідно з цією статтею, учасники Альянсу можуть порушувати будь-яке питання, що викликає занепокоєння, особливо щодо безпеки країни-члена. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також пропонує провести саміт НАТО за участі України для визначення подальших спільних дій.

Голова уряду Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що причини вибуху російської ракети встановлять міжнародні експерти, яких запросила Варшава.