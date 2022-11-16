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США запровадили санкції через причетність до виробництва й постачання Росії іранських дронів

До санкційного переліку внесено ПВК "Вагнер" та аерокосмічні сили Корпусу вартових ісламської революції Ірану.

США запровадили санкції через причетність до виробництва й постачання Росії іранських дронів
Фото: itc.ua

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти причетних до виробництва або передачі Росії іранських безпілотників, які вона використовує для атак на цивільну інфраструктуру в Україні.

Про це пише “Європейська правда”.

Управління з контролю за інозеними активами міністерство схвалило обмеження проти фізичних та юридичних осіб.

Санкції були запроваджені проти іранського дослідницького центру Shahed Aviation Industries Research Center, відповідального за розробку та виробництво БПЛА Shahed, які використовуються російськими військами в Україні.

Через причетність до транспортування цих безпілотників обмеження були запроваджені проти ще двох юридичних осіб – Success Aviation Services FZC та i Jet Global DMCC.

Крім того, державний департамент США вніс до санкційного переліку російську приватну військову компанію “Вагнер” (ПВК "Вагнер") та аерокосмічні сили Корпусу вартових ісламської революції Ірану (КВІР) і Qods Aviation Industries.

Також США запровадили обмеження проти двох осіб, які сприяли придбанню ПВК “Вагнера” іранських дронів, – Аббаса Джуму та Тиграна Христофоровича Срабіонова.

Санкції передбачають, що все майно та частки у майні підсанкційних фізичних та юридичних осіб, які перебувають на території США або у володінні чи під контролем американських осіб, мають бути заблоковані, а транзакції з підсанкційними особами – припинені.

У вересні США вже наклали санкції на іранську компанію, яку вони звинуватили в координації військових польотів для транспортування іранських безпілотників до Росії, а також на три інші компанії, які брали участь у виробництві іранських безпілотників.

Росія протягом останніх місяців масово завдає ударів по Україні, зокрема енергетичній інфраструктурі, дронами-камікадзе Shahed-136, відомі у Росії під назвою "Герань".

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