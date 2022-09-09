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США впровадили санкції проти іранської фірми, яка постачала безпілотники до Росії

Російські повітряно-космічні сили мають намір використовувати їх у війні з Україною.

США впровадили санкції проти іранської фірми, яка постачала безпілотники до Росії
Фото: rada.gov.ua

США впровадили санкції проти іранської фірми “Сафіран” ( Safiran Airport Services), яка, згідно з інформацією американців, організувала постачання безпілотників до Росії.

Про це пише BBC з посиланням на міністерство фінансів США.

Підприємство координувало перевезення російськими військовими літаками іранських безпілотників, додаткового обладнання та супровідників з Ірану в Росію.

Американське відомство відзначає, що, згідно з його інформацією, російські повітряно-космічні сили мають намір використовувати ці безпілотники у війні з Україною.

“Ми без вагань введемо санкції і проти виробників і покупців, які беруть участь у програмі озброєння безпілотниками Корпуса вартових Ісламської революції. Не іранські та не російські юридичні особи теж повинні бути дуже обережними і не підтримувати розробку, передачу або продаж іранських безпілотників або іншої військової техніки Росії для використання проти України", – цитує міністерство слова заступника міністра з питань боротьби з тероризмом і фінансовими розвідками Браяна Нельсона.

Одночасно мінфін США ввів санкції проти трьох іранських фірм-виробників дронів.

Санкції включають заморозку всіх активів на території США та заборону американським громадянам і жителям Сполучених Штатів на будь-які операції з цими підприємствами.

Нагадаємо, Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки повідомило, що через втрати під час бойових дій та міжнародні санкції російські військові мають проблеми із запасами безпілотників.

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