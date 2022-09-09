За добу ворог завдав на півдні 30 авіаційних ударів по позиціях ЗСУ

Окупанти організовують понтонні переправи через річки Дніпро та Інгулець.

Протягом бойового дня ворог на півдні завдав 30 авіаційних і один ракетний удар по українських позиціях.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Також здійснено пуски чотирьох ракет Р-27 по літаках ЗСУ, що завдали удари по противнику.

“Ворог намагається вишукувати способи для покращення логістичного забезпечення своїх військ, організовуючи понтонні переправи через річки Дніпро та Інгулець”, – йдеться в ОК.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки долучились до розслідувань воєнних злочинів російської армії в Україні. Координує розслідування у Міністерстві юстиції США посадовець з 37-річним стажем, директор відділу захисту прав людини Мінʼюсту США Ілай Розенбаум, якого називають "мисливцем на нацистів".