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За добу ворог завдав на півдні 30 авіаційних ударів по позиціях ЗСУ

Окупанти організовують понтонні переправи через річки Дніпро та Інгулець.

За добу ворог завдав на півдні 30 авіаційних ударів по позиціях ЗСУ
Фото: ЕРА/UPG

Протягом бойового дня ворог на півдні завдав 30 авіаційних і один ракетний удар по українських позиціях.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Також здійснено пуски чотирьох ракет Р-27 по літаках ЗСУ, що завдали удари по противнику. 

“Ворог намагається вишукувати способи для покращення логістичного забезпечення своїх військ, організовуючи понтонні переправи через річки Дніпро та Інгулець”, – йдеться в ОК. 

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки долучились до розслідувань воєнних злочинів російської армії в Україні. Координує розслідування у Міністерстві юстиції США посадовець з 37-річним стажем, директор відділу захисту прав людини Мінʼюсту США Ілай Розенбаум, якого називають "мисливцем на нацистів".

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