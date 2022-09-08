Головне за день. Четвер, 8 вересня

Смерть королеви Єлизавети ІІ, успіхи ЗСУ на Харківщині та Донеччині, новий пакет воєнної допомоги від США, заборона на туризм для росіян в Польщі та країнах Балтії. Яким запам’ятається 197-й день повномасштабної війни.

День виявився багатим на новини, як добрі, так і сумні. Сьогодні в замку Балморал у Шотландії померла 96-річна королева Великобританії Єлизавета ІІ. Новим королем став старший син Єлизавети ІІ 73-річний принц Чарльз. Він був прямим спадкоємцем найдовше від усіх в історії Британії. В черзі на королівський престол принц Чарльз перебував із трирічного віку.

Співчуття королівській родині висловив Президент України Володимир Зеленський.

З початку тижня Збройні сили України звільнили у Харківській області понад 20 населених пунктів, які були тимчасово окуповані росіянами.

"Наразі військові частини вклинились в оборону противника на глибину до 50 км. Тривають фільтраційні дії у низці населених пунктів. В ході ведення активних дій на Харківському напрямку звільнено понад 20 населених пунктів", – повідомив під час онлайн-брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.

Він також повідомив, що українські захисники звільнили село на Донеччині.

За словами Громова, на Краматорському напрямку підрозділи Збройних сил поліпшили своє тактичне положення і просунулися в глибину до 2 км.

"В ході ведення наступальних дій на Слов'янському напрямку підрозділи 103 окремої бригади територіальної оборони разом з підрозділом 15 полку Нацгвардії просунулися в глибину до 3 км та звільнили населений пункт Озерне", - розповів Громов.

Сьогодні, 8 вересня, над звільненим від російських окупантів містом Балаклія у Харківській області підняли прапор України.

Про це стало відомо з відео, яке оприлюднив Президент України Володимир Зеленський.

У своєму зверненні він сказав, що в межах оборонних операцій, що тривають, наші герої звільнили вже десятки населених пунктів. "І сьогодні цей рух продовжився, є нові результати. Загалом із першого вересня звільнено понад тисячу квадратних кілометрів нашої території. Дякую всім, хто це забезпечив! Дякую армії, розвідникам, спецслужбовцям за кожен український прапор, який встановлено цими днями", — зазначив глава держави.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони вдарили по двох опорних пунктах росіян і шести районах зосередження живої сили окупантів. Українські воїни відбили атаки рашистів біля майже десятка населених пунктів.

Авіація Сил оборони України завдала цієї доби понад 12 ударів по позиціях окупантів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18.00 8 вересня – у нашій новині.

Сьогодні російські військові обстріляли Донецьку область. Унаслідок обстрілу загинули дві людини, четверо дістали поранення.

Зазначається, що окупанти здійснили масований обстріл з РСЗВ "ураган" та мінометів центральної частини Бахмута.

“Снаряди росіян потрапили в приватні будинки, магазини, АЗС і багатоповерхівки. В результаті цього загинув один місцевий житель, ще четверо отримали поранення”, – йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

Війська РФ з артилерії обстріляли і селище Нью-Йорк, в результаті чого біля власного будинку загинула жінка.

Глава Пентагону Ллойд Остін на п’ятій зустрічі у форматі “Рамштайн” заявив, що президент Сполучених Штатів Джо Байден схвалив надання нового пакету військової допомоги для України на суму 675 млн доларів.

Голова Пентагону додав, що для підтримки України була надана безпрецедентна безпекова допомога.

Що саме включає новий пакет та кому і за що подякував очільник Пентагону – в нашій новині.

Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва, аби засвідчити підтримку українців. Візит не було анонсовано.

Блінкен оголосив про нову велику військову допомогу сумою в $2,2 млрд для України та інших європейських держав, яким загрожує російська агресія.

Подробиці – в новині.

Із 19 вересня росіяни з шенгенськими візами не зможуть в’їхати до Польщі, Литви, Латвії та Естонії.

"Разом з Латвією, Литвою і Польщею ми вирішили спільно обмежити можливості туризму для громадян Росії, аби захистити суспільні порядок і безпеку. Росія принесла війну на територію Європи та використовує всі засоби, щоб розколоти наше суспільство. Як держави, розташовані біля зовнішнього кордону ЄС, ми маємо оберігати безпеку Європи. Зараз неможливо гарантувати, що російські туристи, які прибувають через Естонію, не несуть за собою ризику для безпеки", – заявила премʼєр-міністерка Естонії Кая Каллас.

Вона додала, що країни продовжать працювати над тим, щоби заборона на туризм для росіян почала діяти в усьому Європейському Союзі.

"Подорожі до європейського Союзу – це привілей, який не належить до числа прав людини. В ситуації, коли в Україні людей мучать, убивають і тероризують, громадяни країни-агресорки не повинні мати можливості насолоджуватися перевагами вільного світу", – заявила Кая Каллас.

Водночас робитимуться певні винятки. Які саме – в новині.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган погодився з претензіями президента РФ Володимира Путіна щодо експорту українського зерна.

На спільній з лідером Хорватії Зораном Мілановичем пресконференції турецький лідер публічно підтримав зерновий шантаж Путіна. Він заявив, що українське зерно нібито йде в багаті країни, а не в бідні регіони.

Більш того, глава Туреччини захотів відновити постачання російського зерна. "Ми хочемо, щоб почалися поставки зерна з Росії, ми очікуємо цього", – сказав він. Як кажуть, no comments.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде ще більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!