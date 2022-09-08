Міський голова Чернігова відреагував на ролик Скабєєвої в місцевому спортклубі, який крутили... співробітники СБУ
Міський голова Чернігова відреагував на ролик Скабєєвої в місцевому спортклубі, який крутили... співробітники СБУ
Олексій Данілов: «Швидкої перемоги не буде, але війна точно не на роки»
Олексій Данілов: «Швидкої перемоги не буде, але війна точно не на роки»
Українські десантники збили ще два російські Су-25
Українські десантники збили ще два російські Су-25
Фокус зустрічі у форматі Рамштайн трохи зміститься, потрібно думати про майбутнє, – посадовці Пентагону
Фокус зустрічі у форматі Рамштайн трохи зміститься, потрібно думати про майбутнє, – посадовці Пентагону
Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
ЗСУ знищили баржу з окупантами і технікою в районі Голої Пристані
ЗСУ знищили баржу з окупантами і технікою в районі Голої Пристані
До львівських волонтерів Літинського та Островського прийшли з обшуками
До львівських волонтерів Літинського та Островського прийшли з обшуками
Є підстави вважати, що війна Росії проти України триватиме й у 2023 році, – Залужний і Забродський
Є підстави вважати, що війна Росії проти України триватиме й у 2023 році, – Залужний і Забродський
ГоловнаСвіт

Новим королем Великобританії став принц Чарльз

Він був прямим спадкоємцем найдовше від усіх в історії країни.

Новим королем Великобританії став принц Чарльз
Фото: EPA/UPG

Новим королем Великобританії після смерті Єлизавети ІІ став 73-річний принц Чарльз, повідомляє The Times.

Він був прямим спадкоємцем найдовше від усіх в історії Британії. В черзі на королівський престол принц Чарльз перебував із трирічного віку.

Цьогоріч у лютому Єлизавета ІІ призначила дружину принца Чарльза Каміллу Паркер-Боулз королевою-консортом. Раніше у герцогині Корнуолльської такого титулу не було. 

У липні її Величність розпочала передачу принцу Чарльзу частини своїх обов'язків. 

Новий король офіційно іменуватиметься як Чарльз ІІІ.

Нагадаємо, королева Єлизавета ІІ померла нині вдень у Балморальському замку, що в Шотландії.

Сюди її під медичний нагляд відправили лікарі, стурбовані станом здоров'я королеви.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також