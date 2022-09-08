Новим королем Великобританії став принц Чарльз

Новим королем Великобританії після смерті Єлизавети ІІ став 73-річний принц Чарльз, повідомляє The Times.
Він був прямим спадкоємцем найдовше від усіх в історії Британії. В черзі на королівський престол принц Чарльз перебував із трирічного віку.
Цьогоріч у лютому Єлизавета ІІ призначила дружину принца Чарльза Каміллу Паркер-Боулз королевою-консортом. Раніше у герцогині Корнуолльської такого титулу не було.
У липні її Величність розпочала передачу принцу Чарльзу частини своїх обов'язків.
Новий король офіційно іменуватиметься як Чарльз ІІІ.
Нагадаємо, королева Єлизавета ІІ померла нині вдень у Балморальському замку, що в Шотландії.
Сюди її під медичний нагляд відправили лікарі, стурбовані станом здоров'я королеви.