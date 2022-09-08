Новим королем Великобританії став принц Чарльз

Він був прямим спадкоємцем найдовше від усіх в історії країни.

Новим королем Великобританії після смерті Єлизавети ІІ став 73-річний принц Чарльз, повідомляє The Times.

Він був прямим спадкоємцем найдовше від усіх в історії Британії. В черзі на королівський престол принц Чарльз перебував із трирічного віку.

Цьогоріч у лютому Єлизавета ІІ призначила дружину принца Чарльза Каміллу Паркер-Боулз королевою-консортом. Раніше у герцогині Корнуолльської такого титулу не було.

У липні її Величність розпочала передачу принцу Чарльзу частини своїх обов'язків.

Новий король офіційно іменуватиметься як Чарльз ІІІ.

Нагадаємо, королева Єлизавета ІІ померла нині вдень у Балморальському замку, що в Шотландії.

Сюди її під медичний нагляд відправили лікарі, стурбовані станом здоров'я королеви.