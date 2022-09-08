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Тероборона і Нацгвардія звільнили село Озерне на Донеччині, - Громов

На Слов'янському напрямку підрозділи просунулися вглиб території до трьох кілометрів.

Тероборона і Нацгвардія звільнили село Озерне на Донеччині, - Громов
заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов
Фото: Анна Стешенко

Українські захисники звільнили село на Донеччині.

Про це під час брифінгу представників Сил безпеки та оборони України повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ, бригадний генерал Олексій Громов.

За його словами, на Краматорському напрямку підрозділи Збройних сил покращили своє тактичне положення і просунулися в глибину до 2 км.

"В ході ведення наступальних дій на Слов'янському напрямку підрозділи 103 окремої бригади територіальної оборони разом з підрозділом 15 полку Нацгвардії просунулися в глибину до 3 км та звільнили населений пункт Озерне", - розповів Громов.

Нагадаємо, з початку цього тижня ЗСУ звільнили у Харківській області понад 20 населених пунктів, які були тимчасово окуповані росіянами.

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