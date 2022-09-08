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Бійці 24 бригади короля Данила знищили ворожу БМД разом з екіпажем та боєкомплектом

Військові оприлюднили відео своєї роботи.

Бійці 24 бригади короля Данила знищили ворожу БМД разом з екіпажем та боєкомплектом
Фото: скрин відео

Українські захисники знищили чергову бойову машину десанту росіян.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила у Facebook.

Бійці ліквідували разом з ворожим БМД екіпаж, а також боєкомплект.

Відео знищення оприлюднили на своїй сторінці в соцмережі.

Нагадаємо, раніше танкові підрозділи оперативного угруповання військ "Каховка" знешкодили російські БМП-2 і БМД-3.

Морпіхи за тиждень ліквідували понад півтори сотні рашистів, а також 8 одиниць БМП-2 та БМД-3 та чимало іншої техніки ворога.

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