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Росіяни закликали жителів, які виїхали з-під окупації, повернутися до 1 жовтня, бо заберуть їхнє житло, - Генштаб

Такі заходи проводять в межах підготовки до псевдореферендумів.

Росіяни закликали жителів, які виїхали з-під окупації, повернутися до 1 жовтня, бо заберуть їхнє житло, - Генштаб
Фото: EPA/UPG

Російські загарбники на тимчасово захоплених українських територіях вдалися до залякування жителів, які покинули ТОТ.

Про це розповіли в Генеральному штабі ЗСУ.

Так, на ТОТ територіях Харківської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей рашисти вимагають від жителів, які виїхали, повернутися до 1 жовтня.

В разі відмови погрожують "націоналізувати" житло.

У Генштабі зазначили, що це відбувається в межах підготовки до так званих "референдумів".

Нагадаємо, російські окупанти заявили, що "взяли паузу" щодо проведення псевдореферендуму для "приєднання" Херсонської області до Російської Федерації.

В Маріуполі його хочуть провести 4 листопада, а в Енергодарі перенесли на листопад.

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