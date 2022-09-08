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Наступна зустріч у форматі “Рамштайн” відбудеться за кілька тижнів, – Ллойд Остін

Як саме буде проходити зустріч поки що невідомо. 

Наступна зустріч у форматі “Рамштайн” відбудеться за кілька тижнів, – Ллойд Остін
Фото: EPA/UPG

Голова Пентагону Ллойд Остін анонсував наступну зустріч Контактної групи з оборони України. Чергова сесія відбудеться вже найближчими тижнями.

Про це Міністерство оборони США повідомило у Twitter.

"Мені приємно оголосити, що в наступні кілька тижнів США у координації з НАТО проведуть чергову сесію Контактної групи для того, щоб міністри оборони обговорили питання досягнень в ОПК для майбутньої оборони України", – заявив Остін.

Нагадаємо, сьогодні на авіабазі ВПС США "Рамштайн" відбулось засідання Контактної групи з питань оборони України. Головував на зустрічі Ллойд Остін. Участь у зустрічі взяли представники понад 50 країн.

До початку засідання Остін оголосив про новий пакет військової допомоги в 675 млн доларів. Він включає 105 мм гаубиці, артилерійські боєприпаси для HIMARS, ракети HARM, машини Humvees, броньовані машини швидкої допомоги.

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