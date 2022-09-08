На металургійному комбінаті Маріуполя четверо жителів підірвалися на міні, - Андрющенко

Окупаційна влада направила їх на розчистку цехів, не провівши перед цим розмінування.

На ММК ім. Ілліча в Маріуполі стався вибух - на міні підірвалися жителі, яких окупаційна влада направила розчищати цехи.

Про це повідомив у своєму Telegram радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Він додав, що перед цим росіяни не провели розмінування комбінату.

"Вибух був такої потужності, що чуло все місто. Чотири маріупольці зараз в надважкому стані в лікарні. Наші джерела повідомляють, що з урахуванням характеру поранень та недостатності запасів крові вірогідність виживання мінімальна", - написав радник.

Він закликав жителів евакуйовувати з міста, оскільки загарбники використовують людей як "міношукачів".

Нагадаємо, нещодавно Андрющенко повідомляв, що росіяни відкрили в місті замість анонсованих 16 лише п'ять шкіл, при цьому дорогу до них не розмінували.