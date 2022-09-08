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Спроба використати тему України щоб нагадати про себе, – в ОП прокоментували пропозицію посередництва Берлусконі

"Берлусконі і Меркель бракує довіри, авторитету і актуальності".

Фото: 24tv.ua

В Офісі президента відреагували на пропозицію колишнього прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі виступити разом з колишньою канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель посередниками між Україною і Росією.

Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив у Twitter.

"Дивні пропозиції певних діячів стати посередниками між Україною та Росією варто розглядати як спробу використати тему України для реанімації імені у своїх країнах", – йдеться в повідомленні.

Михайло Подоляк впевнений: будь-який посередник мусить мати довіру, авторитет, актуальність. Проте, на його думку, ані Берлусконі, ані Меркель цього точно не мають.

Нагадаємо, колишній прем’єр-міністр Італії, 86-річний Сільвіо Берлусконі заявив, що разом з ексканцлеркою Німеччини Ангелою Меркель міг би стати посередником у переговорах України та Росії. Про це він сказав в ефірі телеканалу Rai1.

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