Спроба використати тему України щоб нагадати про себе, – в ОП прокоментували пропозицію посередництва Берлусконі

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В Офісі президента відреагували на пропозицію колишнього прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі виступити разом з колишньою канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель посередниками між Україною і Росією.

Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив у Twitter.

"Дивні пропозиції певних діячів стати посередниками між Україною та Росією варто розглядати як спробу використати тему України для реанімації імені у своїх країнах", – йдеться в повідомленні.

Дивні пропозиції певних діячів стати посередниками між 🇺🇦 та 🇷🇺 варто розглядати як спробу використати тему 🇺🇦 для реанімації імені у своїх країнах. Будь-який посередник мусить мати довіру, авторитет, актуальність. Ані Берлусконі, ані Меркель цього точно не мають. Щоб що? — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 8, 2022

Михайло Подоляк впевнений: будь-який посередник мусить мати довіру, авторитет, актуальність. Проте, на його думку, ані Берлусконі, ані Меркель цього точно не мають.

Нагадаємо, колишній прем’єр-міністр Італії, 86-річний Сільвіо Берлусконі заявив, що разом з ексканцлеркою Німеччини Ангелою Меркель міг би стати посередником у переговорах України та Росії. Про це він сказав в ефірі телеканалу Rai1.