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Росія перенесла псевдореферендум в Енергодарі на листопад, - Орлов

"Можливо тому, що ентузіазм колаборантів, які взялися прислуговувати окупантам у реалізації цього злочину, зведений нанівець?", - зауважив міський голова.

Росія перенесла псевдореферендум в Енергодарі на листопад, - Орлов
Фото: Енергоатом

Російські окупанти перенесли проведення псевдореферендуму в Енергодарі з початку вересня на листопад.

Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

Він зауважив, що причина "можливо тому, що ентузіазм колаборантів, які взялися прислуговувати окупантам у реалізації цього злочину, зведений нанівець?".

"І власний цінник, який вони виставили за зраду своєї країни та свого міста, вже не здається вартим життя?", - додав Орлов.

Нагадаємо, днями українська розвідка повідомила, що російські окупанти посилюють фільтраційні заходи та репресії проти населення в Енергодарі, оскільки не отримали від людей максимум лояльності та підтримки. Для цього в місто привезли спеціальний підрозділ Росгвардії. Росіяни за допомогою місцевих колаборантів складають списки, куди потрапляють колишні військові, ветерани АТО, співробітники силових структур, активісти і проукраїнськи налаштовані жителі.

До цього Орлов заявляв, що жителі міста перебувають на межі гуманітарної катастрофи.

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