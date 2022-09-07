Мешканці Енергодара перебувають на межі гуманітарної катастрофи, – мер

У тимчасово окупованому росіянами Енергодарі декілька мікрорайонів залишаються без електропостачання через пошкодження підстанції "Луч".

Про це повідомив у Telegram мер міста Дмитро Орлов.

"На ранок 7 вересня після пошкодження підстанції "Луч" внаслідок чисельних обстрілів без електропостачання залишаються один-два мікрорайони Енергодара. Враховуючи, що вже декілька місяців саме в цій частині міста немає і побутового газу, люди тут найбільше потерпають від наслідків російських провокацій і вже фактично знаходяться на межі гуманітарної катастрофи", – йдеться у повідомленні.

Міський голова нагадав, що напередодні в Енергодарі пролунав потужний вибух. Після вибуху в місті зникло електропостачання та водопостачання.

До слова, російські окупанти посилюють фільтраційні заходи та репресії проти населення в Енергодарі, оскільки не отримали від людей максимум лояльності та підтримки.