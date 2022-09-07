Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
Росіяни називають свою армію "смердючою" і кажуть про сором перед українцями, - перехоплення ГУР
Росіяни називають свою армію "смердючою" і кажуть про сором перед українцями, - перехоплення ГУР
Олена Гончарук: «Це абсурд, але ми не змогли переконати владні органи в цінності Довженко-Центру»
Олена Гончарук: «Це абсурд, але ми не змогли переконати владні органи в цінності Довженко-Центру»
Зрадників, яких СБУ викрила на передачі позицій "Азова", засуджено до 16 та 10 років позбавлення волі
Зрадників, яких СБУ викрила на передачі позицій "Азова", засуджено до 16 та 10 років позбавлення волі
Поїзди Інтерсіті+ з Києва у Славське та Луцьк отримають додаткові зупинки
Поїзди Інтерсіті+ з Києва у Славське та Луцьк отримають додаткові зупинки
Байден заявив, що Росія не повинна бути визнана державою-спонсором тероризму, – Reuters
Байден заявив, що Росія не повинна бути визнана державою-спонсором тероризму, – Reuters
Нагородний список Зеленського: кого, як і за що?
Нагородний список Зеленського: кого, як і за що?
Пузаті дядьки в чоботях по коліно
Пузаті дядьки в чоботях по коліно
ГоловнаСуспільствоВійна

ЗСУ збили ще один ворожий вертоліт – у небі над Херсонською областю

Йдеться про ворожий Ка-52. 

ЗСУ збили ще один ворожий вертоліт – у небі над Херсонською областю
Збитий раніше Ка-52 армії рф
Фото: oryxspioenkop

Близько 8:30 ранку 7 вересня зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил збили російський ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор".

Влучання відбулося в небі над Херсонською областю, повідомили у фейсбуці Генерального штабу ЗСУ. 

"Крім того, уночі, на східному напрямку протиповітряною обороною Повітряних Сил знищено два ворожі безпілотники оперативно-тактичного рівня!" – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу сили оборони України ліквідували один літак, один вертоліт, 460 окупантів та 20 танків.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також