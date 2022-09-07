ЗСУ збили ще один ворожий вертоліт – у небі над Херсонською областю

Близько 8:30 ранку 7 вересня зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил збили російський ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор".

Влучання відбулося в небі над Херсонською областю, повідомили у фейсбуці Генерального штабу ЗСУ.

"Крім того, уночі, на східному напрямку протиповітряною обороною Повітряних Сил знищено два ворожі безпілотники оперативно-тактичного рівня!" – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу сили оборони України ліквідували один літак, один вертоліт, 460 окупантів та 20 танків.