Сьогодні під час повітряної тривоги у Борисполі спалахнула пожежа на одному з підприємств.

Про це повідомив у Facebook мер міста Володимир Борисенко.

“У нас в місті – пожежа. Це не є ворожа диверсія чи “прильот”. Це є пожежа на підприємстві і районі залізничного вокзалу”, – заявив міський голова.

Фото: ДСНС України

Він додав, що жителі району могли чути вибухи.

"ДСНС працює. Все нормально, все під контролем. Ви могли чути в місті вибухи, дійсно, тут є біопаливо", – пояснив Борисенко.

Займання також прокоментував голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

За його словами, попередньо пожежа пов'язана із загорянням ємності з розчинником.

"Пожежа не пов'язана з сигналом повітряної тривоги. До гасіння залучено 54 рятувальники особового складу ДСНС та 13 одиниць техніки. Ліквідація пожежі триває. Причини загоряння з'ясовуються. Просимо мешканців міста зберігати спокій", – додав він.

Нагадаємо, у Києві через пожежі в області знову погіршилась якість повітря.