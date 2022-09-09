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В Маріуполі цивільні знову підірвались на міні, - Андрющенко

Провина за трагедію лежить на окупаційній владі.

В Маріуполі цивільні знову підірвались на міні, - Андрющенко
Фото: Петро Андрющенко

Російська окупаційна влада направила мешканців Маріуполя на розчистку цехів ММК ім. Ілліча без розмінування. В результаті люди підірвались на міні.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко

“Чотири маріупольця зараз в надважкому стані в лікарні. Наші джерела повідомляють, що з урахуванням характеру поранень та недостатньості запасів крові вірогідність виживання мінімальна”, - написав Андрющенко.

Радник мера міста зазначив, що вибух був такої сили, що його чули в усьому місті. 

Андрющенко закликав містян евакуюватись, поки не пізно, оскільки їх життя для окупантів нічого не коштує.

Нагадаємо, 5 вересня в Маріуполі пролунав гучний вибух, від якого загинув щонайменше один окупант.

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