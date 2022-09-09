ЗСУ знищили два склади боєприпасів та поромну переправу ворога на Херсонщині

Збройні сили України знищили два склади боєприпасів в Бериславському районі та поромну переправу окупантів в Новій Каховці на Херсонщині.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“Нашою авіацією нанесено 6, а ракетно-артилерійськими підрозділами 265 влучних уражень, зокрема по реактивних системах залпового вогню, районам зосередження озброєння та техніки, понтонним переправам в районі Нової Каховки”, – йдеться у повідомленні.

Мости продовжують перебувати під щільним вогневим контролем без можливості ремонту та використання окупантами, зазначили в ОК

Втрати ворога за бойовий день у південному напрямку складають:

59 рашистів,

три реактивні системи залпового вогню «Ураган» і транспортно-зарядна машина для них,

два самохідні гармати артилерії «Піон»,

самохідна гаубиця «Мста-С»,

три самохідні артилерійсько-мінометні установки,

танк Т-72 та шість одиниць авто-бронетехніки.

Нагадаємо, за добу 7 вересня ЗСУ ліквідували 640 окупантів, два літаки і два гелікоптери, також Росія позбулася 32 артилерійських систем. Загальні бойові втрати росіян з 24.02 по 08.09 орієнтовно склали 51 250 осіб.