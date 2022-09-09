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ЗСУ знищили два склади боєприпасів та поромну переправу ворога на Херсонщині

Також ліквідовано 59 окупантів.

ЗСУ знищили два склади боєприпасів та поромну переправу ворога на Херсонщині
Фото: Скрін з відео

Збройні сили України знищили два склади боєприпасів в Бериславському районі та поромну переправу окупантів в Новій Каховці на Херсонщині.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“Нашою авіацією нанесено 6, а ракетно-артилерійськими підрозділами 265 влучних уражень, зокрема по реактивних системах залпового вогню, районам зосередження озброєння та техніки, понтонним переправам в районі Нової Каховки”, – йдеться у повідомленні. 

Мости продовжують перебувати під щільним вогневим контролем без можливості ремонту та використання окупантами, зазначили в ОК

Втрати ворога за бойовий день у південному напрямку складають:

  • 59 рашистів, 
  • три реактивні системи залпового вогню «Ураган» і транспортно-зарядна машина для них, 
  • два самохідні гармати артилерії «Піон», 
  • самохідна гаубиця «Мста-С», 
  • три самохідні артилерійсько-мінометні установки,
  • танк Т-72 та шість одиниць авто-бронетехніки. 

Нагадаємо, за добу 7 вересня ЗСУ ліквідували 640 окупантів, два літаки і два гелікоптери, також Росія позбулася 32 артилерійських систем. Загальні бойові втрати росіян з 24.02 по 08.09 орієнтовно склали 51 250 осіб. 

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