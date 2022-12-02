У порту Туреччини трапився вибух на нафтовому танкері

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У Туреччині трапився вибух на нафтовому танкері біля порту Самсун. Причина невідома, пише Hurriet.

Вибух спричинив пожежу. До району порту спрямували рятувальників.

"Завдяки втручанню рятувальників пожежу вдалося локалізувати та ліквідувати", – зазначили журналісти.

Samsun Limanı'nda henüz bilinmeyen nedenle bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası yangın çıkan liman sahasına itfaiye ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. pic.twitter.com/pfwRSozSHW — Hürriyet.com.tr (@Hurriyet) December 2, 2022

Самсун – місто і порт у Чорному морі на півночі Туреччини.