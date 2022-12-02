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У порту Туреччини трапився вибух на нафтовому танкері

Пожежа ліквідована. 

У порту Туреччини трапився вибух на нафтовому танкері
Фото: скріншот

У Туреччині трапився вибух на нафтовому танкері біля порту Самсун. Причина невідома, пише Hurriet. 

Вибух спричинив пожежу. До району порту спрямували рятувальників. 

"Завдяки втручанню рятувальників пожежу вдалося локалізувати та ліквідувати", – зазначили журналісти. 

Самсун – місто і порт у Чорному морі на півночі Туреччини. 

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