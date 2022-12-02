У порту Туреччини трапився вибух на нафтовому танкері

У Туреччині трапився вибух на нафтовому танкері біля порту Самсун. Причина невідома, пише Hurriet.
Вибух спричинив пожежу. До району порту спрямували рятувальників.
"Завдяки втручанню рятувальників пожежу вдалося локалізувати та ліквідувати", – зазначили журналісти.
Samsun Limanı'nda henüz bilinmeyen nedenle bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası yangın çıkan liman sahasına itfaiye ekipleri sevk edildi.— Hürriyet.com.tr (@Hurriyet) December 2, 2022
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. pic.twitter.com/pfwRSozSHW
Самсун – місто і порт у Чорному морі на півночі Туреччини.