До Конгресу США внесли пропозицію визнання ПВК "Вагнера" терористичною організацією

Група сенаторів внесла до Конгресу США пропозицію визнати російську приватну військову компанію "Вагнера" терористичною організацією. Відповідна інформація опублікована на сайті одного з авторів, сенатора Роджера Віклера (республіканець).

Іншим автором пропозиції є демократ Бен Кардін. Сенатори вимагають від Державного секретаря визнати ПВК іноземною терористичною організацією.

"Володимир Путін і його друзі не зупиняться ні перед чим, щоб досягти своїх цілей, включаючи з найманням найманців, таких як група Вагнера, для вчинення звірств від їхнього імені", – сказав сенатор Вікер.

Він додав, що "США повинні називати цю тіньову армію тим, ким вона є: іноземною терористичною групою. Ми повинні притягнути їх до відповідальності разом із усіма, хто їх підтримує".

У документі вказано, що активність ПВК "Вагнера" та афільованих організацій Євгенія Пригожина шкодить національним інтересам і безпеці США і союзників та партнерів, зокрема в питанні війни в Україні.

Сенатори додали, що "Група Вагнера" – це воєнізована організація, яка налічує тисячі найманців. Вона отримала розголос як приватна армія президента Росії Володимира Путіна, яка з 2014 року проводила терористичні операції в Україні, Малі, Судані та Центральноафриканській Республіці, що призвело до знищення мирних жителів. 2014 року.

"Група Вагнера" також вбивала та погрожувала журналістам, викрадала дітей, застосовувала нервово-паралітичні речовини проти мирних жителів, тортури та брала участь у зґвалтуваннях і торгівлі жінками та дітьми в сексуальних цілях.

Законодавство сенаторів вимагатиме від держсекретаря визнати ПВК терористичною організацією протягом 90 днів з моменту ухвалення рішення Конгресом. Пропозиція також містить положення, згідно з якими позначення іноземної терористичної організації буде застосовано до будь-якої філії або правонаступника ПВК "Вагнера".

У 2017 році 2017 року Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США застосувало санкції проти "групи Вагнера" та її військового лідера Дмитра Уткіна. 20 вересня 2018 року Державний департамент додав власника ПВК Євгенія Пригожина та його афілійованих осіб, які діють від імені секторів оборони чи розвідки Уряду Російської Федерації.

Пропозицію Кардіна та Віклера підтримали також конгресмени Коен, Вілсон, Хадсон і Візі. Вони є членами Гельсінської комісії США, урядової комісії США, яка підтримує права людини, військову безпеку та економічну співпрацю в 57 країнах Європи, Євразії та Північної Америки.

Голова Офісу президента, співкерівник міжнародної санкційної групи Андрій Єрмак, коментуючи законопроєкт, зазначив, що після набуття ним чинності протягом 90 днів ПВК "Вагнер" визнають іноземною терористичною організацією.

Визнання терористичною організацією та внесення до реєстру глобальних терористів приводить до санкцій та можливості арешту.

Нагадаємо, серед країн ЄС тільки Естонія визнала ПВК "Вагнера" терористичною організацією. Євродепутати запропонували зробити це на рівні всього блоку.

Пригожин, що має прізвисько кухаря Путіна за те, що його компанія обслуговувала кремлівські банкети, тривалий час не підтверджував свій звʼязок із ПВК. Його найманці воювали на сході України з 2014 року, а також були задіяні в Сирії та інших країнах. Під час повномасштабного вторгнення Пригожин перестав відкидати володіння компанією найманців і навіть особисто став гастролювати по російських колоніях та вʼязницях, вербуючи злочинців на війну.

Південь Росії лідирує за кількістю відправлених на війну проти України найманців ПВК, які були завербовані у вʼязницях і колоніях. З літа з російського півдня воювати відправили не менше 2700 вʼязнів. За кілька місяців війни, за даними правозахисників, із російських колоній в Україну відправили не менше 15 000 вʼязнів.

Злочинцям під час вербування обіцяють, що вони отримають амністію не тільки щодо скоєних злочинів, а й безкарність щодо наступних.

Після озвученої в ЄС пропозиції визнати ПВК "Вагнера" терористичною організацією Пригожин передав до Європарламенту кувалду з плямами бутафорської крові.