США намагаються заарештувати повʼязану з російським олігархом яхту в ОАЕ

США намагаються арештувати повʼязану з підсанкційним російським олігархом Андрієм Скочем суперяхту "Мадам Гу". Судно стоїть у Дубаї.

У червні США визнали "Мадам Гу" вартістю $156 млн заблокованим майно. Це означає, що для обслуговування яхти не можуть залучатися американські компанії, громадяни США та навіть забороняється розрахунок у доларах, пише The New York Times.

Але ОАЕ, хоч і є важливим американським союзником, зарекомендували себе як надійний притулок для російських грошей і активів поза зоною дії санкцій США.

За словами джерел журналістів, Міністерство юстиції США зараз вживає заходів для арешту "Мадам Гу".

Але Сполучені Штати не можуть конфіскувати власність у суверенній країні без дозволу її уряду. Американські чиновники заявили, що Емірати, які зайняли більш дружню позицію щодо Москви, відмовляються від співпраці зі Сполученими Штатами для переслідування олігархів. Кремль також використовує контрольовані олігархами компанії в Еміратах для придбання військових поставок.

Офіційні особи Еміратів не дали конкретних коментарів щодо "Мадам Гу", але сказали в заяві, що вони сприйняли свою роль "захищати цілісність світової фінансової системи надзвичайно серйозно".

Уважніше вивчення російських активів в Еміратах показує, що ще до війни в Україні Дубай став майданчиком для росіян, пов’язаних із президентом Путіним. За даними Центру передових оборонних досліджень, щонайменше 38 бізнесменів або чиновників, пов’язаних із російським президентом, володіють будинками в Дубаї, загальна вартість яких перевищує 314 мільйонів доларів. П'ятеро з цих власників перебувають під санкціями США.

Після російського вторгнення Дубай зарекомендував себе як безпечний притулок для російських яхт і літаків, які не можуть плавати чи літати в іншому місці. Після того, як наприкінці лютого російським літакам було заборонено в'їзд до Європейського Союзу, Емірати стали пунктом призначення для 14 відсотків усіх приватних рейсів, що вилітають з Росії, порівняно з 3 відсотками до повномасштабного вторгнення.

"Прикро, коли бачиш величезні активи, які знаходяться там, і здається, що країна не співпрацює", – сказав сенатор Шелдон Вайтхаус, демократ від Род-Айленда, маючи на увазі Емірати.

Він додав, що було б непогано, якби було більше спільних причин проти Путіна, поки він зайнятий обстрілом лікарень і шкіл.

Андрій Скоч, якому належить суперяхта, є мільярдером, депутатом Думи Федеральних зборів РФ від пропутінської партії "Єдиної Росії".