Єврокомісія пропонує запровадити кримінальну відповідальність за порушення санкцій

Європейська комісія пропонує зробити порушення санкцій Євросоюзу кримінальним злочином на всій території ЄС.

Про це йдеться в релізі Єврокомісії, передає Укрінформ.

"Європейська комісія сьогодні висуває пропозицію гармонізувати кримінальні злочини та покарання за порушення обмежувальних заходів ЄС. Поки російська агресія проти України триває, найважливішим є повне виконання обмежувальних заходів ЄС", - йдеться у заяві.

Зазначається, що директива включатиме точні визначення кримінальних злочинів, пов'язаних із порушенням обмежувальних заходів ЄС.

"Запропонована Директива встановить однаковий рівень штрафів у всіх державах-членах. Таким чином, це закриє існуючі юридичні лазівки та посилить стримуючий ефект порушення санкцій ЄС", - йдеться у заяві.

Єврокомісія також навела приклади кримінальних злочинів, які порушують санкції ЄС: надання коштів або економічних ресурсів у доступ або користування певної особи, організації чи органу; незаморожування цих коштів; надання можливості на в'їзд певних осіб на територію держави-члена або їх транзитного проїзду через територію держави-члена; здійснення операцій з третіми країнами, які заборонені або обмежені санкціями ЄС; торгівля товарами або послугами, імпорт, експорт, продаж, купівля, передача, транзит або транспортування яких заборонено або обмежено; забезпечення фінансової діяльності, яка заборонена або обмежена; надання інших заборонених або обмежених послуг, як юридичні консультації, трастові послуги та податкові консультаційні послуги.

Залежно від правопорушення, окрема особа може бути засуджена до максимального покарання у вигляді щонайменше п’яти років позбавлення волі. Для компаній це буде штраф.

Нагадаємо, раніше президент Сербії Александар Вучич заявив, що через його країну "ніхто не може обійти санкції ЄС проти Росії". Сербія імпортує весь газ із РФ, а її єдина нафтова компанія є мажоритарною власністю "Газпрому". Сербія прагне стати членом Євросоюзу, але іноземні дипломати критикували її через те, що вона офіційно не долучилася до антиросійських санкцій. Тоді Вучич сказав, що в інтересах країни є збереження дружби із Москвою.