Через морози зростає споживання електроенергії, області отримали ліміти, - Укренерго

Станом на 11:00 8 грудня морозна погода сприяє зростанню рівнів споживання електроенергії та дефіциту в енергосистемі.

Про це повідомили в НЕК "Укренерго".

Щоб забезпечити баланс виробництва і споживання електроенергії, області отримали ліміти споживання, які діють з 09:00 до 24:00.

"Перевищення лімітів призводить до застосування аварійних обмежень. Вночі обмеження станом на сьогодні не застосовуються. Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, користуйтеся енергоємними приладами почергово. Це дозволяє знизити навантаження на енергосистему та зменшити необхідність обмеження споживання", - наголосили в Укренерго.

У компанії додали, що їхні фахівці, а також виробники електроенергії та оператори систем розподілу продовжують відновлювати пошкоджені росіянами енергооб’єкти.

Нагадаємо, днями в НЕК повідомили, що електростанції вночі виробляють достатньо електроенергії для покриття споживання.

Станом на 11:00 7 січня споживання електрики в Україні було нижче, ніж 6 січня, навіть при суттєвому зниженні температури.