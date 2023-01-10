У 2022 році інфляція в Україні становила 26,6%

За підсумками минулого року інфляція в Україні становила 26,6%. Про це повідомляє Державна служба статистики.

Базова інфляція у грудні 2022 року знизилася до 0,8% з 1,3% у листопаді. Загалом за 2022 рік базова інфляція становила 22,6%.

На споживчому ринку в грудні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,7%.

На 2,5-0,9% збільшилися ціни на масло, молоко та молочні продукти, хліб, фрукти, овочі, безалкогольні напої, риба та продукти з риби. На 2,7-0,1% подешевшали продукти переробки зернових, яйця, цукор, мʼясо птиці, сало, свинина, рис.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,7%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,7%. Одяг і взуття подешевшали на 2,6%, зокрема, одяг – на 3,0%, взуття – на 2,4%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 0,9% відбулося у першу чергу за рахунок подорожчання амбулаторних послуг на 1,3% та фармацевтичної продукції – на 1,0%.

Ціни на транспорт зросли на 1,6% в основному через подорожчання палива та мастил на 3,1%.

Нагадаємо, в жовтні Нацбанк прогнозував, що до кінця цього року інфляція в Україні прискориться до 30%, а економіка скоротиться на майже 32% через руйнівні наслідки російської агресії.