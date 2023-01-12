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На залізничному вокзалі Парижа чоловік напав на людей з металевим гаком

Влада не встановила жодних конкретних мотивів нападу.

На залізничному вокзалі Парижа чоловік напав на людей з металевим гаком
Північний вокзал, Париж, Франція, 11 січня 2023 року
Фото: ЕРА/UPG

На Північному залізничному вокзалі Парижа чоловік напав на шістьох людей, поранивши їх гострим металевим гаком.

Про це пише Associated Press

Серед постраждалих є поліцейський. 

Напад стався у ранкову годину пік у середу, 11 січня, заявили у прокуратурі.

Під час затримання поліція поранила нападника у груди та у руку, його госпіталізували. Слідчі наразі не змогли його допитати.

Процес ідентифікації зловмисника триває, підозрюваний був зареєстрований під кількома іменами в базі даних відбитків пальців. Попередньо він міг народитися в Лівії чи Алжирі. Йому близько 20 років.

Поліція відкрила справу щодо замаху на вбивство. Влада не встановила жодних конкретних мотивів нападу.

“Франція, як і раніше, нервується після серії смертоносних терористичних атак з 2015 року”, – зазначає видання.

Нагадаємо, у Нью-Йорку 19-річного юнака підозрюють у нападі на трьох поліцейських біля Таймс-скверу у новорічну ніч.

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