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Урсула фон дер Ляйєн пропонує відправити до Києва на початку лютого делегацію єврокомісарів

Вони мають обговорити з українськими урядовцями поглиблення співпраці.

Урсула фон дер Ляйєн пропонує відправити до Києва на початку лютого делегацію єврокомісарів
Урсула фон дер Ляєн
Фото: Денис Шмигаль у ТГ

На початку лютого в Україну хочуть відправити делегацію єврокомісарів, повідомляє Politico.

Так пропозицію озвучила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на засіданні комісарів 11 січня.

За задумом, делегація має зустрітися з українськими урядовцями для поглиблення співпраці та визнання прогресу України, який наша держава робить на шляху до Європи.

За словами співрозмовника видання, передбачалося, що до Києва прибуде 10-15 уповноважених, які працюють над пов'язаними з Україною рішеннями у сферах починаючи від торгівлі до цифрової політики. Гості мають зустрітися зі своїми колегами. 

Серед можливих візитерів - президентка Єврокомісії Урсулафон дер Ляйєн, комісар із питань торгівлі Валдіс Домбровскіс, комісар з економіки Паоло Джентілоні, глава зовнішньополітичного відомства Жозеп Боррель, комісар з питань внутрішніх справ Ілва Йохансон, комісар з питань бюджету Йоганнес Ган, комісар у справах сусідства та розширення Олівер Варгеї, комісар з питань кризового менеджменту та гуманітарної допомоги Янез Ленарчич комісар із фінансових послуг Мейрід МакГіннес, а також комісар з навколишнього середовища Віргініюс Сінкявічюс.

Також в Україну можуть прибути комісар з питань конкуренції Маргрете Вестагер, керівник промислового сектора Тьєррі Бретон. Вони надали Україні супутникові знімки із програми ЄС Galileo. Серед потенційних гостей - комісари Маргаритіс Схінас та Стелла Кіріакідес (вони координували постачання медикаментів та операції з медичної евакуації), комісари Франс Тіммерманс та Кадрі Сімсон (допомогли підключити Україну до електромережі ЄС), комісари Еліза Феррейра та Ніколас Шміт (організовують підтримку країн ЄС, які приймають українських біженців), комісари Вера Юрова та Дідьє Рейндерс (працюють над заморожуванням та конфіскацією російських активів), а також комісари з питань освіти Марія Габріель та з питань транспорту Адіна-Йоана Велян.

Нагадаємо, саміт Україна - ЄС призначили на 3 лютого.

Нещодавно стадо відомо, що Євросоюз наразі не підтвердив, що голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президент Європейської ради Шарль Мішель приїдуть на саміт.

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