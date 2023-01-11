У Європарламент викликають для свідчень фон дер Ляєн через багатомільярдний контракт на вакцину Pfizer

Депутати хочуть дізнатися про її роль в підписанні документа.

Президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн викликають у Європарламент, аби заслухати її свідчення про роль в укладанні багатомільярдного контракту на придбання вакцини проти коронавірусу, повідомляє Politico.

Про це заявила голова комітету Європейського парламенту з питань коронавірусу комітету, депутатка Європарламенту від Бельгії Кетлін Ван Бремпт.

Відомо, що фон дер Ляєн перед укладенням контракту обмінювалася текстовими повідомленнями з гендиректором Pfizer Альбертом Бурла.

Бремпт заявила, що "Європейський Союз витратив багато державних ресурсів на виробництво та закупівлю вакцин під час пандемії", тому Європарламент має право на "отримання повної прозорості щодо умов цих витрат і попередніх переговорів, що їм передували".

Прокуратура ЄС розпочала розслідування щодо укладених контрактів, однак не повідомляла, чи фігурує у цій справі президентка Єврокомісії.

Відповідно до процедури, спершу запрошення для фон дер Ляєн відправлять очільниці Європарламенту Роберті Мецолі. Вона вирішить, запрошувати главу Єврокомісії чи ні. Навіть якщо таке запрошення надійде, ніякої юридичної сили не має.

Нагадаємо, у 2021 році планувалося, що Євросоюз придбає додаткових 100 мільйонів доз вакцини BioNTech/Pfizer проти COVID-19.

Того ж року Європейське медичне агентство схвалило використання на території ЄС вакцини від коронавірусу компанії Moderna.