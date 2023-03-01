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Мешканця Києва підозрюють в заволодінні майном та коштами, зібраними для потреб ЗСУ

Під час затримання у підозрюваного вилучено гранату, тротилову шашку, набої та автомат Калашникова.

Мешканця Києва підозрюють в заволодінні майном та коштами, зібраними для потреб ЗСУ
Фото: Пресслужба Київської міської прокуратури

Правоохоронці підозрюють 26-річного мешканця столиці в тому, що той заволодів позашляховиком та коштами на потреби ЗСУ на суму майже 250 тис. гривень.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

“Слідством встановлено, що на початку вересня 2022 року мешканець столиці, уродженець Тернопільської області, отримав від волонтерів 4 500 доларів США для придбання позашляховика для потреб військової частини. Вказаний автомобіль зловмисник придбав, проте передавати його на потреби ЗСУ не планував, а використовував в особистих цілях”, - повідомили в прокуратурі.

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Також чоловік у грудні 2022 року отримав від волонтерів 67,7 тис. гривень на придбання генератора для потреб одного із батальйонів ЗСУ. 

Отримавши гроші, він використав їх на власний розсуд.

Зазначається, що під час затримання у підозрюваного вилучено гранату, тротилову шашку, набої та автомат Калашникова, які він зберігав без дозволу. 

Позашляховик було також вилучено, наразі вирішується питання про передачу його на потреби ЗСУ.

Нагадаємо, раніше столичного блогера викрили у заволодінні 340 тиc. гривень донатів для Збройних сил України.

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