Росiйськi вiйська обстрiляли Днiпропетровську область з важкої артилерiї.
Про це повiдомив голова ОВА Сергій Лисак.
"Цiєї ночi Нiкопольщина пережила два обстрiли. Росiяни били з важкої артилерiї. Пiд прицілом були Нiкополь та Червоногригорівська громада. Пошкодженi котельня дитячого садочка, кiлька магазинів та аптека", – написав він у Telegram.
Також росiйськi снаряди зачепили вісім багатоповерхівок, п'ять гаражів та три автівки. Обiрвали лiнiї електропередачі та пошкоджено водогiн.
Люди не постраждали.
Нагадаємо, вночі 28 лютого росіяни обстріляли Нiкополь із важкої артилерії. В результаті пошкоджена будівля готелю, будинки та автомобіль.