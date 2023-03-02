Люди не постраждали.

Росiйськi вiйська обстрiляли Днiпропетровську область з важкої артилерiї.

Про це повiдомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Цiєї ночi Нiкопольщина пережила два обстрiли. Росiяни били з важкої артилерiї. Пiд прицілом були Нiкополь та Червоногригорівська громада. Пошкодженi котельня дитячого садочка, кiлька магазинів та аптека", – написав він у Telegram.

Також росiйськi снаряди зачепили вісім багатоповерхівок, п'ять гаражів та три автівки. Обiрвали лiнiї електропередачі та пошкоджено водогiн.

Люди не постраждали.

Нагадаємо, вночі 28 лютого росіяни обстріляли Нiкополь із важкої артилерії. В результаті пошкоджена будівля готелю, будинки та автомобіль.