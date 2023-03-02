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Росiяни обстрiляли Нiкопольський район із важкої артилерiї

Люди не постраждали.

Росiяни обстрiляли Нiкопольський район із важкої артилерiї

Росiйськi вiйська обстрiляли Днiпропетровську область з важкої артилерiї.

Про це повiдомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Цiєї ночi Нiкопольщина пережила два обстрiли. Росiяни били з важкої артилерiї. Пiд прицілом були Нiкополь та Червоногригорівська громада. Пошкодженi котельня дитячого садочка, кiлька магазинів та аптека", – написав він у Telegram.

Також росiйськi снаряди зачепили вісім багатоповерхівок, п'ять гаражів та три автівки. Обiрвали лiнiї електропередачі та пошкоджено водогiн.

Люди не постраждали.

Нагадаємо, вночі 28 лютого росіяни обстріляли Нiкополь із важкої артилерії. В результаті пошкоджена будівля готелю, будинки та автомобіль.

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